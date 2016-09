22.09.16 - 06:32

Verfolgungsjagd über A 1 und A 43 am Abend

Szenen wie in einem Actionkrimi haben sich auf der A 1 und der A 43 durch den Kreis Coesfeld abgespielt. Mitten im abendlichen Berufsverkehr flüchtete ein junger Autofahrer vor einer Kontrolle. Die Polizei verfolgte ihn mit einem Hubschrauber.

Mitten im Getümmel fällt einem Streifenwagen das Auto des jungen Mannes auf. Die Polizisten fordern ihn auf anzuhalten. Der gibt stattdessen Gas. Die Polizisten fackeln nicht lange und fordern einen Hubschrauber an. Der verfolgt das flüchtige Auto von der A 1 auf die A 43 in Richtung Ruhrgebiet. Der Pilot lotst die Kollegen am Boden zu dem Verdächtigen. In Herten nimmt ihn die Polizei schließlich fest. Warum der 19-jährige vor der Kontrolle geflüchtet ist, ermittelt die Polizei noch. Wahrscheinlich ist aber, dass er ein schlechtes Gewissen hatte. Der junge Mann ist schon mehrfach wegen Einbrüchen und Diebstählen aufgefallen.