26.09.16 - 16:40

Diskussion um strengere Regeln für Heilpraktiker

Viele Menschen im Kreis Coesfeld vertrauen auf alternative Medizin und besuchen regelmäßig einen Heilpraktiker. Bald könnten strengere Regeln für deren Ausbildung gelten. Das plant die Bundesregierung. Sie reagiert damit auf einen Skandal um ein alternatives Krebszentrum am Niederrhein. Hier waren mehrere Patienten gestorben. Jetzt allerdings die komplette Branche strenger zu kontrollieren, geht für Siegfried Schierstädt vom Freien Verband Deutscher Heilpraktiker aus Münster einen Schritt zu weit. Die Fälle vom Niederrhein seien bedauerlich - allerdings dürfe darunter nicht die gesamte Gemeinschaft leiden. Wollen Sie wissen, welcher Heilpraktiker seriös ist - wenden Sie sich am besten an die Branchenverbände.

FVDH – Freier Verband Deutscher Heilpraktiker e.V. --> HIER

VUH - Verband Unabhängiger Heilpraktiker e.V. --> HIER

Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V. --> HIER

Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. --> HIER