26.09.16 - 06:46

Tage der Seelischen Gesundheit: Experten sprechen über Traumata

Wir sehen fast jeden Tag schlimme Bilder von Krieg, Hunger oder Naturkatastrophen. Unter anderem durch das Fernsehen rücken sie näher als früher. Ärzte und Psychotherapeuten im Kreis Coesfeld behandeln eine steigende Zahl von Kindern. Ihnen gehen die schlimmen Bilder nicht aus dem Kopf. Sie leiden an einem Trauma. Heute starten in Nottuln die Tage der seelischen Gesundheit zu diesem Thema. Facharzt Christopher Kirchhoff sagt, es gebe immer erste eine akute Reaktion: Rückzug, Erstarrung, Unruhe, Schlafstörungen, Bauchschmerzen oder Schlafstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Das sei je nach Alter unterschiedlich und individuell verschieden. Normalerweise klinge es ab und wird als Erfahrung gespeichert. Es könne eben aber auch sein, dass dieses Erleben ein Eigenleben entwickelt.

Mehr zum Thema erfahren Sie heute beim ersten Infoabend der Tage der Seelischen Gesundheit um 20 Uhr im Nottulner Krankenhaus.





Tage der Seelischen Gesundheit



Montag, 26.09.2016, 20.00 Uhr

Vortrag: Trauma bewältigen: Zwischen Verwundung, Wachstum und psychischen Folgestörungen

Referent: Dr. Christopher Kirchhoff, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin, Kinder- und Jugendmedizin; Don Bosco Klinik, Münster

Ort: Nottuln, St. Gerburgis-Hospital (Christophorus-Kliniken GmbH), Hagenstraße 35





Dienstag, 27.09.2016, 20.00 Uhr

Lesung: Krisenfest – Stärke finden in seelischer Not

Autor: Olav Meyer-Sievers, Notfallhelfer des Deutschen Roten Kreuzes

Ort: Rosendahl-Osterwick, Forum der Sebastian-Grundschule, Droste-Hülshoff-Weg 20

Verantwortlich: Gemeinde Rosendahl; Gebühr Vorverkauf 4 €, Abendkasse 5 €





Mittwoch, 28.09.2016, 9.45 – 16.00 Uhr

Fachtagung: `Kinder und häusliche Gewalt – Erkennen und Handeln´

Referierende:

⦁ 10.30 Uhr Auswirkungen von Partnergewalt auf miterlebende Kinder

Dr. Khalid Murafi, Kinder- und Jugendpsychiater, Leiter der Klinik Walstedde

⦁ 13.00 Uhr Häusliche Gewalt und polizeiliches Handeln

Marion Stening, Kreispolizeibehörde, Kriminalprävention / Opferschutz

⦁ 13.35 Uhr Vorgehen des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdungen und häuslicher Gewalt

Elke Beck, stellv. Leiterin des Jugendamtes des Kreises Coesfeld

⦁ 14.30 Uhr Rechtsmedizinische Aspekte bei Kindesmisshandlung und häuslicher Gewalt - Verletzungsmuster erkennen als Misshandlungsfolgen sowie gerichtsverwertbare Dokumentation

Prof. Dr. Heidi Pfeiffer, Direktorin des Institutes für Rechtsmedizin in Münster

Ort: Coesfeld, WBK – Zentrum für Wissen, Bildung und Kultur, Osterwicker Str. 29

Verantwortlich: Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld

Tagungsgebühr 30 €; vollständiges Tagungs-Programm unter www.rundertisch-kreis-coesfeld.de/





Donnerstag, 29.09.2016, 20.00 Uhr

Vortrag: Verwundete Seelenlandschaften - wie Menschen mit traumatischen Erfahrungen leben

Referentin: Anne Willing-Kertelge, Dipl.-Sozialpädagogin, Dipl.-Pädagogin, Kunst- und Kreativtherapeutin, Ehe-, Familien- und Lebensberaterin, Master of Counseling M.A.

Ort: Lüdinghausen, Pluspunkt/ Sozialwerk St.Georg gGmbH Westfalen Nord, Ostwall 3





Freitag, 30.09.2016, 20.00 Uhr

Vortrag: Schrecken ohne Ende? – Wege aus den Folgen auch lang zurückliegender traumatisierender Erfahrungen

Referent: Dr. Wilhelm Oelenberg, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik am Schlossgarten Dülmen GmbH

Ort: Dülmen, Tagesklinik der Klinik am Schlossgarten, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Mühlenweg 86



Info-Stände: Freitag, 23.09.2016, 9.00 – 12.00 Uhr, Wochenmarkt in Dülmen, Fußgängerzone in Coesfeld