26.09.16 - 16:55

Fischsterben in Havixbecker Regenrückhaltebecken

Wir freuen uns über das sonnige, trockene Wetter heute Nachmittag. Das lockt uns nochmal in den Garten oder in die Natur. Der Gemeinde Havixbeck treibt das Wetter aktuell aber die Sorgenfalten auf die Stirn. Im Regenrückhaltebecken im "Pieperfeld" treiben seit einigen Tagen Hunderte Fische leblos an der Wasseroberfläche. Das Problem: Das Becken braucht dringend frisches Wasser. Es ist kaum noch Sauerstoff im Teich. Das zeigt eine erste Probe der Wasserbehörde für den Kreis Coesfeld. Ein Versuch der Feuerwehr, frisches Wasser ins Becken zu pumpen, hat bisher nichts gebracht. Heftiger Regen wäre nötig. Er würde das Wasser im Becken in Bewegung und den Fischen Sauerstoff bringen. Die Gemeinde will jetzt die toten Tiere aus dem Wasser fischen. Die Wasserbehörde rät der Gemeinde, auch die lebendigen Fische aus dem Becken zu holen und sie umzusiedeln. Denn auch in den kommenden Tagen regnet es kaum - die Lage würde sich verschlimmern.