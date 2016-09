26.09.16 - 06:50

Mais-Anhänger prallt in eine Hauswand in Temming

Die Polizei untersucht heute die Ursache eines spektakulären Unfalls in der Bauerschaft Temming zwischen Billerbeck und Altenberge. Hier war am Sonntag-Mittag ein Mais-Anhänger in eine Hauswand geprallt. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle. Der Unfall passierte ganz in der Nähe des Ausflugslokals "Thumanns Mühle". Besucher auf der Terasse bekamen alles mit. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr reinigte die Straße von ausgelaufenem Öl. Eine Spezial-Firma richtete den umgekippten Anhänger wieder auf.