26.09.16 - 16:50

Rampe für Bahnhof Davensberg in Sicht - Planung soll starten

Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder oder Kinderwagen kommen in Davensberg nur schwer ohne fremde Hilfe zu den Zügen. Eine steile Treppe führt zum Bahnsteig - sonst nichts. Jetzt gibt es Hoffnung, dass sich endlich etwas ändert. Die Gemeinde bekommt eine Menge Geld vom zuständigen Zweckverband. Ein Fachbüro soll jetzt Pläne ausarbeiten. Eine Rampe könnte künftig den Höhenunterschied zum Bahnsteig überwinden. Allein die Planungsarbeiten sollen 45000 Euro kosten. Geben Politiker morgen in einer Woche ihr Okay, will die Gemeinde den Auftrag direkt vergeben.