26.09.16 - 13:19

Umwege durch Ampelarbeiten in Billerbeck

In Billerbeck fahren Sie bald gezwungenermaßen einen großen Bogen um die Kreuzung Münsterstraße/Sandweg. Die Stadt hat heute den weiteren Zeitplan für eine neue Ampel vorgestellt. Übermorgen (28.9.) legen Arbeiter morgens im Berufsverkehr los. Die neue Ampel soll die Kreuzung sicherer machen. Dafür müssen Autofahrer aber erst einmal Umwege in Kauf nehmen. Die Kreuzung ist während der Arbeiten für anderthalb Wochen komplett gesperrt. Die Fundamente für die Ampel sind fertig. Auch die Kabel liegen schon im Boden. Jetzt stellen die Arbeiter noch die Ampelmasten auf und schließen die Technik an. Außerdem erneuern sie die Fahrbahn in dem Bereich. Die neue Ampel soll künftig unter anderem die Zufahrt zu einem geplanten, kleinen Einkaufszentrum regeln. Auf dem brach liegenden Gelände neben der Tankstelle an der Kreuzung sollen sich mehrere Geschäfte ansiedeln.