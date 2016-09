27.09.16 - 18:37

Beleidigende Schmierereien in Buldern auf Wänden und Straßen

Symbolbild

Tempo-Angaben oder Warnhinweise sehen wir schon mal häufiger auf der Fahrbahn stehen. In Buldern haben Unbekannte jetzt allerdings beleidigende Sprüche auf den Asphalt der Weseler Straße geschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verleumdung. Denn die Schmierereien nannten einen bekannten Namen aus Buldern - und sie tauchten gleich viermal auf. Einmal an einem Haus am Alten Mühlenweg, an der Bahnunterführung am Bahnhof und zweimal mitten auf der Fahrbahn der Weseler Straße. Alle drei Graffiti sind mittlerweile verschwunden. Eine Spezialfirma kümmerte sich drum. Der Landesbetrieb Straßenbau prüft, ob er Anzeige wegen Sachbeschädigung stellt. Er wartet erst die Rechnung für die Putz-Aktion ab. Unfälle wegen abgelenkter Autofahrer gab es zum Glück nicht.