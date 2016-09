27.09.16 - 18:35

NRW-Verkehrsminister macht Hoffnung auf Geld für Dülmener Südumgehung

Im Süden Dülmens klafft ein Loch unter der Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet. Die Unterführung für die künftige Südumgehung ist fertig. Nur Geld für die Straße - das fehlt bislang. Das soll sich aber ändern. NRW-Verkehrsminister Michael Groschek war heute in Dülmen und hat sich mit Unternehmern getroffen. Und dabei hat er gesagt: Das Land werde eine Lösung finden. Bislang hat das Land ja keinen passenden Geldtopf gefunden, jetzt will der Minister noch mal alle Hebel in Bewegung setzen. Noch in diesem Jahr will er sich mit Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Stadtbaurat Clemens Leushacke treffen. Und nach diesem Treffen könnte es vielleicht heißen. Die Südumgehung kommt. Nur, wann sie die Dülmener Innenstadt dann endgültig vom Verkehr entlastet, ist die nächste große Frage.