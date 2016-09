27.09.16 - 13:29

Polizei nimmt Kinder nach Einbrüchen in Billerbeck fest

Bei dieser Geschichte schütteln wir heute nur fassungslos mit dem Kopf. Kinder haben in Billerbeck ein Luftgewehr gestohlen und es dann versucht an der Haustür zu verkaufen. Ein Landwirt traute seinen Augen kaum. Die beiden 13-jährigen standen bei ihm von der Tür und boten ihm das Luftgewehr an. Bei dem Landwirt schrillten die Alarmglocken. Er rief die Polizei. Diese erwischte die beiden Kinder noch in der Nähe des Hofes. Sie hatten weiteres Diebesgut dabei: Schmuck, Ausweise und Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass die Kinder es bei zwei Einbrüchen auf der Beerlage mitgehen ließen. Die Kinder sind bei der Polizei schon wegen anderer Taten bekannt. Mit 13 Jahren sind sie noch nicht strafmündig.