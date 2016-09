27.09.16 - 16:13

Ständige Erreichbarkeit sorgt für großen Stress im Kreis Coesfeld

Beim Arbeiten haben wir immer ein Auge auf unser Handy. Freunde und Familienmitglieder senden uns Nachrichten. Wir wollen auf dem neuesten Stand sein. All das sorgt bei uns sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit für Stress. Das zeigt eine heute veröffentlichte Studie im Auftrag der Krankenkasse Barmer GEK. Hektik und Kopfschmerzen sind die Folge. Aber auch Schlafprobleme, sagt Psychotherapeut Michael Braunheim aus Senden. Und das birgt eine ganz große Gefahr. Nämlich, dass Schlafentzug uns noch unkonzentrierter macht. Wir sollten in der Freizeit häufiger mal das Handy ausschalten oder lesen statt fern zu sehen. Auch Sport, regelmäßige Entspannungspausen oder gesunde Ernährung seien wichtig, um einen Ausgleich zum stressigen Büro-Alltag zu schaffen.