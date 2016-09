27.09.16 - 08:31

TV-Duell zwischen Clinton und Trump läuft verhältnismäßig ruhig ab

Mit Spannung verfolgen Sie heute Morgen die Diskussion über DAS Fernsehduell: Donald Trump gegen Hillary Clinton. Die beiden US Präsidentschaftskandidaten haben sich mitten in der Nacht - unserer Zeit - einen ersten Schlagabtausch im Fernsehen geliefert. Die erwartete Schlammschlacht zwischen den beiden blieb allerdings aus, sagt Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Für amerikanische Verhältnisse sei das Duell ruhig gewesen.

Hillary Clinton von den Demokraten punktete mit Fakten und auch persönlichen Bemerkungen - Donald Trump von den Republikanern machte einen leicht nervösen aggressiven Eindruck. Er setzte weiter auf Vorurteile und Ängste. Dennoch habe er einen gesitteteren Eindruck gemacht als sonst - dazu hätten ihn seine Berater sich angewiesen. Er müsse präsidial rüberkommen. Einen klaren Sieger sieht Klaus Schubert nicht. Es folgen noch zwei weitere Duelle. Die US-Präsidentenwahl ist am 8. November.