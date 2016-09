27.09.16 - 16:22

Unfall zwischen Darup und Coesfeld - B 525 gesperrt!!!

Sie müssen im Moment mit Problemen zwischen Coesfeld und Darup rechnen. Die Bundesstraße 525 ist gesperrt. Hier hat es in der Bauerschaft Harle einen Unfall gegeben. Drei Autos sind beteiligt - Menschen sind verletzt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die Polizei leitet den Verkehr ab - Sie fahren am Kloster Gerleve vorbei und über die Bergallee nach Darup oder Coesfeld. Planen Sie am besten mehr Zeit ein.