28.09.16 - 06:34

Aktionstag gegen Glücksspiel - Wetten im Internet ziehen immer mehr Menschen an

Suchtberater im Kreis Coesfeld rechnen damit, dass künftig mehr Menschen dem Glücksspiel verfallen. Durch das Internet sind Wetten und Glücksspiele überall und jederzeit möglich - und nicht mehr nur in Spielhallen oder Casinos. Heute am Aktionstag gegen Glücksspiel klären die Berater über das erhöhte Suchtrisiko auf. Immer neue Spielmechanismen verstärken den Sog, beobachtet Suchtberater Ulrich Flasche von der Arbeiterwohlfahrt in Dülmen. Es gebe ganz neue Anreizpunkte, dass man zum Beispiel wetten kann, wann der nächste Einwurf für welche Mannschaft stattfinden usw - dadurch würden neue Spannungsmomente aufgebaut. Menschen tauchten darin ab, um wider besseren Wissens, um diesen Reizpunkt zu finden und verlören dabei sehr viel Geld.

Außerdem kämen im Internet Menschen mit Wetten und Glücksspiel in Berührung, die ansonsten gar nicht damit in Kontakt gekommen wären. Ein falscher Klick auf eine Anzeige und schon landen Nutzer beim surfen auf einer entsprechenden Seite.