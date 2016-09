28.09.16 - 12:43

Bürgerbüro in Rorup soll bestehen bleiben

Roruper sind erleichtert. Weite Wege zum Bürgerbüro bleiben ihnen erspart. Sie können auch künftig in ihren Dorf den Ausweise verlängern oder sich nach einem Umzug ummelden. Der Hauptausschuss hat am Abend abgelehnt das Bürgerbüro in Rorup zu schließen. Gutachter hatten der Stadt empfohlen sich die Kosten für das Büro zu sparen. Zu wenige Menschen nutzten es. Roruper sahen das anders und machten ihrem Ärger Luft. Weite Wege zum nächsten Bürgerbüro im Rathaus in Dülmen seien eine Zumutung. Das gelte vor allem für ältere Menschen. Sie hätten meist kein Auto und kämen deshalb nur schwer nach Dülmen.