28.09.16 - 17:53

Fahrradständer am Dülmener Königsplatz vorübergehend weg

Fahrradständer sind in der Dülmener Innenstadt zur Zeit noch knapper als sowieso schon. Am Königsplatz sind von den bisherigen Fahrradständern nur noch abgesägte Stümpfe geblieben. Darüber ärgert sich unter anderem RKK Hörer Uwe. Doch das ganze ist zum Glück nicht von Dauer. Die Fahrradständer haben ihren Platz nur vorübergehend verlassen. In gut einer Woche beginnt die Viktorkirmes. Sie findet erstmals auch auf dem Königsplatz statt. Buden brauchen Platz. Die Fahrradständer stünden im Weg. Die Stadt hat sie deshalb entfernt. Nach der Kirmes sollen sie zurückkommen. Die Stadt will sie dann so anbringen, dass sie sich künftig einfach auf- und abbauen lassen ohne zur Flex zu greifen. Händler wünschen sich allerdings deutlich mehr Fahrradständer als jetzt - doch ans Aufstocken denkt die Stadt erstmal nicht.