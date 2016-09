28.09.16 - 18:08

"Förderklasse plus" hat vielen Flüchtlinge im Kreis Coesfeld Praktika vermittelt

Eine Art Erste-Hilfe-Projekt für junge Flüchtlinge ist zu Ende gegangen. Ein halbes Jahr lang haben Flüchtlinge in der Förderklasse Plus die Deutsche Sprache gebüffelt und haben über die Kreishandwerkschaft in verschiedene Handwerksberufe hineinschnuppern dürfen. Das Projekt ist jetzt ausgelaufen - mit großem Erfolg. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle Flüchtlinge bei Handwerksbetrieben in ihrer Nähe einen Fuß in die Tür bekommen. Sie dürfen hier ab sofort als Praktikanten echte Berufserfahrung sammeln. Unter anderem als Maler, Metallbauer oder Tischler. Der Kreis will jetzt Gespräche unter anderem mit dem Jobcenter und den Berufskollegs im Kreis führen. Gemeinsam wollen sie ausloten, wie es für die Schüler in den internationalen Förderklassen weitergehen soll. Kreisweit sind lernen hier aktuell 150 Flüchtlingskinder die deutsche Sprache und kommen demnächst auf den Ausbildungsmarkt.