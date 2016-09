28.09.16 - 12:40

Kein zusätzlicher Beigeordneter in Dülmen

Tausende Dülmener haben mit ihrer Unterschrift etwas erreicht: Auch künftig wird es im Rathaus wohl nur zwei Beigeordnete geben. Politiker im Hauptausschuss haben am Abend einem Bürgerbegehren stattgegeben - und zwar auch die CDU, die bislang dagegen war. Sie hatte im Frühsommer durchgesetzt, künftig drei Beigeordnete einzuführen. Zu teuer und unnötig, sagten zwei Dülmener und sammelten Unterschriften. Über 6 000 Menschen unterstützten den Plan. Hätte die CDU an ihrem Plan festgehalten, hätte es einen Bürgerentscheid gegeben. Alle Dülmener hätten Kreuzchen machen dürfen. So ist das nicht nötig. Vorausgesetzt, im Rat stimmt die CDU morgen ebenfalls für das Bürgerbegehren.