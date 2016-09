28.09.16 - 06:29

Kreistag soll heute den neuen Westfalen-Tarif beschließen

An den Fahrkartenautomaten im Kreis Coesfeld blicken viele von Ihnen kaum durch. Welches ist denn jetzt das günstigste Ticket? Politiker wollen es uns mit dem geplanten Westfalen-Tarif einfacher machen. Der Kreistag soll ihn heute endgültig beschließen. Im zuständigen Fachausschuss hatten die Politiker vorberaten und trotz großer Zweifel zugestimmt. Das Problem: Für Bahnfahrer wird es zwar übersichtlicher - häufig aber auch teurer. Denn in ganz Westfalen gilt künftig keine BahnCard mehr. Für Fahrten nach Bielefeld oder Paderborn müssen BahnCard-Besitzer also teilweise doppelt so viel zahlen wie sonst. Der Westfalentarif soll im kommenden August starten.