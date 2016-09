28.09.16 - 06:32

Polizei ermittelt wegen beleidigender Schmierereien in Buldern

Es ist das Gesprächsthema in Buldern: Unbekannte haben an vier Stellen im Ort beleidigende Sprüche auf Wände und Straßen gesprüht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verleumdung. Denn die Graffities unterstellen einem Bulderaner Betrug. Die Polizei will den Mann jetzt befragen, ob er einen Verdacht hat, wer dahinter steckt. Die Unbekannten hatten die beleidigenden Sprüche unter anderem an den Ortseingängen auf die Fahrbahn der Weseler Straße gesprüht. Außerdem beschmierten sie die Unterführung am Bahnhof und ein Haus im Alten Mühlenweg. Eine Spezialfirma hat die Farbe am Nachmittag beseitigt.