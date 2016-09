28.09.16 - 18:07

Sperrung auf A 31 Richtung Ruhrgebiet am Wochenende

Autofahrer müssen sich auf Umwege auf Ihrer Fahrt über die A 31 einstellen. Der Landesbetrieb Straßenbau sperrt die Autobahn am Wochenende in Fahrtrichtung Ruhrgebiet. Und zwar zwischen Legden/Ahaus und Gescher/Coesfeld. Arbeiter erneuern die Fahrbahn. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Straße dafür komplett dicht - den Sonntag über kommen Sie zumindest auf einer Spur durch die Baustelle. Staus sind wahrscheinlich. Fahren Sie also am besten direkt in Gescher/Coesfeld auf die Autobahn.