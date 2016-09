28.09.16 - 12:47

Verkaufsoffener Sonntag zum Herbstsend in Münster unzulässig

Für viele Menschen sind verkaufsoffene Sonntage eine gute Gelegenheit mal mit der ganzen Familie in Ruhe bummeln zu gehen. Für Händler sind sie eine Chance Kunden von außerhalb anzulocken. Mittlerweile wackeln aber immer mehr verkaufsoffene Sonntage bei uns. Am Vormittag hat das Verwaltungsgericht in Münster entschieden, dass der geplante verkaufsoffene Sonntag zum Herbstsend in Münster nicht zulässig ist. Die offenen Geschäfte dürfen nur Beiwerk für einen Markt oder ein Fest sein und kein Selbstzweck. Die Stadt habe versäumt das für den verkaufsoffenen Sonntag zum Herbstsend nachzuweisen. Im Kreis Coesfeld wächst die Unruhe bei Händlern. Ascheberg ist sich nicht sicher, ob der geplante verkaufsoffene Sonntag im Dezember die Bedingungen erfüllt und hat den Termin vorsorglich gestrichen. In Nottuln überlegen die Händler gerade für den geplanten verkaufsoffenen Adventsonntag noch ein Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Die Gewerkschaft Verdi will die Freizeit von Mitarbeiter schützen und deshalb verkaufsoffene Sonntage eindämmen.