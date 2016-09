29.09.16 - 06:52

Auto in Merfeld ausgebrannt

Feuerwehrautos sind am Abend durch Merfeld gerauscht. Auf einem Parkplatz am Sportplatz stand ein Auto in Flammen. Heute geht die Polizei auf Ursachensuche.

Sie hat das ausgebrannte Auto sichergestellt. Es ist völlig verkohlt. Die Feuerwehr versuchte die Flammen unter anderem mit Schaum zu ersticken. Viel war aber nicht mehr zu retten. Aber das ist die gute Nachricht. Niemand ist verletzt.