29.09.16 - 06:50

Diskussion über verkaufsoffene Sonntage

Wie oft dürfen Geschäfte im Kreis Coesfeld künftig noch an Sonntagen öffnen? Das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichts in Münster facht die Diskussion weiter an. Das Gericht hat den geplanten verkaufsoffenen Sonntag zum Herbst-Send in Münster gekippt. Politiker streiten jetzt darüber, ob es nötig ist, das entsprechende Landesgesetz zu ändern. Das Ladenöffnungsgesetz NRW schreibt vor, dass Läden sonntags nur zu Anlässen wie Festen, Märkten oder Messen öffnen dürfen. Mehr steht hier nicht. Das lässt Richtern viel Spielraum. Der FDP-Landtagsabgeordnete Henning Höne aus Coesfeld sagt deshalb: Weg mit den Anlässen. Jeder Ort soll sich vier Sonntage aussuchen können, an denen die Geschäfte öffnen. Der SPD-Landtagsabgeordnete André Stinka aus Dülmen ist dagegen: Dann hätten Chefs völlig freie Hand, Mitarbeiter bräuchten aber ihre Sonntagsruhe. Das NRW-Wirtschaftsministerium sieht keinen Bedarf, das Gesetz zu ändern. Es sei eines der großzügigsten Deutschlands.