29.09.16 - 06:52

Ein Schulpsychologe für 10.000 Schüler - Aufstockung nicht in Sicht

Leistungsdruck, Ärger mit Lehrern oder Mobbing durch Mitschülern. Bei solchen oder ähnlichen Problemen helfen die Schulpsychologen im Kreis Coesfeld. Viel zu häufig müssen sie Schüler und Eltern allerdings vertreten. Eine Radio Kiepenkerl- Nachfrage hat ergeben, dass die Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld schlechter besetzt ist als in vielen anderen Regionen. Ein Schulpsychologe ist hier bei uns für gut 10.000 Schüler zuständig. Die Folge: Im Kreis Coesfeld können die Schulpsychologen sich nicht um alle Fälle sofort kümmern. Mobbing-Fälle beispielsweise haben Vorrang. Probleme in der Klassengemeinschaft müssen warten. Dirk Zeuner von der Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld hofft auf Verstärkung - aktuell würde das Land NRW Schulpsychologen aber eher woanders einsetzen. Bei der zweiten Aufstockung sei der Kreis Coesfeld nicht bedacht worden - mit der Begründung, dass der Bedarf in vielen Ruhrgebiet-Städten größer sei.