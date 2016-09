29.09.16 - 18:18

UPDATE +++ B525 im Feierabendverkehr wieder frei

Jetzt im Feierabendverkehr kommen Sie endlich wieder ohne Probleme über die Bundesstraße 525 zwischen Coesfeld und Darup. Die Polizei hat die Strecke vor einer halben Stunde wieder freigebeben. Sie war knapp vier Stunden lang gesperrt.

In der Bauerschaft Harle waren heute Mittag gegen 12 Uhr ein Lastwagen und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Er hatte offenbar zu spät erkannt, dass der Lastwagen nach links abbiegen wollte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Die Polizei leitete den Verkehr großräumig um - aus Richtung Darup ging es für Sie am Kloster Gerleve vorbei - aus Richtung Coesfeld ging es über die Daruper Straße und die Bergallee.