29.09.16 - 06:47

Viele Ideen für Sportzentrum Süd in Dülmen gesammelt

Das Sportzentrum Süd in Dülmen ist in die Jahre gekommen. Die Stadt will es aufhübschen. Rund 70 Dülmener haben am Abend Ideen ausgetauscht. Die Stadt hat bei dem Treffen schon ein erstes Konzept vorgestellt. So könnte es ein zweites Beachvolleyballfeld geben, eine Laufstrecke für Jogger auf Rindenmulch und eine Kletterwand. So sollen wieder mehr Menschen den Sportplatz in ihrer Freizeit nutzen. Fußballer sollen künftig auf einem Kunstrasenplatz spielen. Er ist wetterfester als der jetzige Ascheplatz. Die Stadt arbeitet das Konzept jetzt genauer aus, bevor sich die Politik damit beschäftigt.