29.09.16 - 11:05

Vorbereitungen auf den "Münsterland Giro"

In vielen Orten im nördlichen Kreis Coesfeld sehen Sie jetzt schon Halteverbotsschilder. Es sind die ersten Vorboten des großen Radrennens “Münsterland Giro”. Es führt am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, wieder mal durch den Kreis Coesfeld. Und zwar durch Schapdetten, Billerbeck, Darfeld, Darup, Nottuln, Osterwick und Coesfeld. Ordnungsämter stellen gerade die letzten Streckenposten zusammen. Abiturienten und andere Freiwilige kümmern sich am Montag darum, die Strecke abzusichern. Absperrgitter kommen erst kurz vor dem Rennen an die Strecke.