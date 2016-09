29.09.16 - 10:46

Weniger junge Menschen arbeitslos

In den vergangenen Wochen haben viele junge Menschen im Kreis Coesfeld eine neuen Job gefunden. Vor einer halben Stunde hat die Agentur für Arbeit die neuen Arbeitslosenzahlen vorgestellt. Im Vergleich zum Vormonat sank die Jugendarbeitslosigkeit im September um fast 18 Prozent. Die Sommerferien sind vorbei. Die Unternehmen arbeiten wieder mit voller Kraft und das heißt sie stellen auch wieder ein. Junge Menschen, die nach ihrer Ausbildung nicht übernommen worden sind, hatten gute Chance eine Arbeit zu finden. Jobsuchende haben zur Zeit insgesamt eine große Auswahl an offenen Stellen im Kreis Coesfeld. Mitarbeiter fehlen unter anderem in Lebensmittel-, Metall- oder Maschinenbaufirmen. Auch in der Gastronomie und der Gesundheitsbranche stehen die Chancen für Jobsuchende gut. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat leicht und liegt aktuell bei 3 Prozent.