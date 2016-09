30.09.16 - 18:32

Brand in Bochumer Uniklinik weckt viele Ängste

Feuerwehrleute aus dem Kreis Coesfeld und viele weitere Menschen schauen geschockt und gespannt nach Bochum. Hier könnte eine Patienten für ein verherrendes Feuer in der Uniklinik gelegt haben. Davon gehen heute Abend Brandermittler aus. Ob gelegt oder nicht, ein Feuer in einem Krankenhaus wirft die Frage auf, was überhaupt passiert, wenn es soweit kommt. Wie sicher sind wir in den Krankenhäuseren im Kreis? Brandmeldeanlagen und Mitarbeiterschulungen sollen helfen, sagt der Geschäftsführer der Krankenhäuser in Coesfeld, Nottuln und Dülmen. Dennoch will sich Kreisbrandmeister Christoph Nolte intensiv mit dem Vorfall in Bochum beschäftigen, um daraus zu lernen. Bei dem Brand in der Bochumer Uniklinik waren heute Nacht zwei Menschen gestorben. Darunter die mutmaßliche Brandstifterin.