30.09.16 - 16:02

Gute Stimmung in den Chefetagen heimischer Unternehmen

So gut ging es den Unternehmen im Kreis Coesfeld und dem Münsterland noch nie, freut sich heute die heimische Industrie- und Handelskammer. Sie hat die aktuellen Ergebnisse ihrer Konjunkturumfrage heute vorgestellt. Lediglich 3 von 100 Firmenchefs sagten, es gehe ihnen nicht gut. Besonders zufrieden ist das Baugewerbe. Der Wohnungsmangel und die günstigen Bankkredite lassen kaum noch Platz in den Auftragsbüchern. Zum ersten Mal bereitet aber der Fachkräftemangel die größten Sorgen. Inzwischen sorgten sich auch mittelgroße und kleinere Unternehmen, künftig genügend Mitarbeitern zu finden. Um attraktiver zu werden, überlegten immer mehr Firmenchefs auch in Ausstattung und Zusatzangebote wie Fitness- oder Kinderbetreuung für Mitarbeiter zu investieren.