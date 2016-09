30.09.16 - 06:57

Vorbereitungen auf den Giro in Baumberge-Orten

Halteverbots-Schilder und Absperrgitter kündigen an einigen Straßen in den Baumbergen schon das große Radrennen Münsterland Giro an. Am Montag - dem Tag der deutschen Einheit - fahren tausende Radfahrer durch die Baumberge-Orte. Heute starten die Vorbereitungen in die heiße Phase. Heute Vormittag schauen sich die Organisatoren zum Beispiel ganz genau in Coesfeld um. Hier führt die Radstrecke unter anderem über die Friedhofsallee. Die ist aber zurzeit eine Baustelle. Nur eine Fahrspur ist frei. Da ist es besonders wichtig dass hier absolut nichts den Radlern in die Quere kommen kann. Das Team schaut heute, ob die Absperrungen sicher stehen und ob irgendwo Werkzeug oder Baumaterial herumliegt. Hunderte Helfer sind beim Münsterland Giro im Einsatz. Vereine oder Abitur-Jahrgänge sorgen als Streckenposten für Sicherheit.