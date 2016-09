30.09.16 - 13:17

Zeitplan für Sendener Bürgerbus vorgestellt

Komplett beklebt mit viel Werbung ziehen sie viele Blicke auf sich - Bürgerbusse sind kreisweit für viele Menschen die einzige Möglichkeit auch ohne Auto zu ihrem Ziel zu kommen. In Ascheberg gibt es den Bürgerbus bereits seit zehn Jahren. Und auch einige Sendener hoffen darauf, bald in einen eigenen Bürgerbus einsteigen zu können. Der Verein hat heute den weiteren Zeitplan vorgestellt. Er arbeitet zur Zeit an einem Förderantrag, um unter anderem den Bus kaufen zu können. Gibt das Land sein Okay, könnten schon im Frühjahr die Umbauarbeiten starten. Gleichzeitig starten dann die Schulungen für die ehrenamtlichen Fahrer. Großes Ziel: im August soll der Sendener Bürgerbus die Ortsteile verbinden und Fahrgäste zum Beispiel zum Bahnhof nach Bösensell oder zum Cabriobad bringen.