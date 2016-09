30.09.16 - 13:57

Zwei Autohäuser in Coesfeld bekommen ungebetenen Besuch

Gleich zwei Autohäuser in Coesfeld müssen heute die Spuren von Einbrechern und Dieben beseitigen. Professionelle Autoknacker waren an der Rekener Straße aktiv. Sie haben aus mehreren ausgestellten Autos Navis, Außenspiegel und Scheinwerfer ausgebaut. Kleiner, dafür aber umso schmutziger ist der Schaden für den Besitzer des zweiten Autohauses in der Dieselstraße. Hier scheint ein Einbrecher nichts gestohlen zu haben. Dafür entleerte er einen Feuerlöscher in den Räumen des Autohauses.