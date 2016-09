01.10.16 - 07:36

Ascheberger Bürgerbus feiert mit Aktionstag 10. Geburtstag

Jedes Jahr steigen mehr Fahrgäste in den Bürgerbus zwischen Ascheberg, Davensberg und Herbern ein. Auch in diesem Jahr ist er wieder auf Rekordkurs. Außerdem feiert der Bürgerbusverein heute mit Ihnen sein 10-jähriges Jubiläum. Heutzutage sind die Sitzplätze im Bürgerbus meist belegt, in der Startphase war das anders.Anfangs fuhr der Bus nicht auf direkter Linie zwischen den Ortsteilen, sondern gondelte langwierig durch die Bauerschaften. Damals blieben die Sitzplätze oft leer. Erst als der Bürgerbusverein die Route änderte, setzte der Erfolg ein. Nichts geändert, hat der Bürgerbusverein übrigens bislang am Fahrpreis. Jugendliche und Erwachsene zahlen seit 10 Jahren nur einen Euro von Ort zu Ort. Kinder sogar nur die Hälfte. Auch in den kommenden zwei Jahren sollen die Preise nicht steigen. Der Bürgerbus feiert seinen Geburtstag heute in allen Ortsteilen. Auftakt ist um 10 Uhr 30 in Ascheberg auf dem Katherinenplatz. Um 13 Uhr lädt er zum Grillen an der Alten Mühle in Herbern ein und um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen vor der Feuerwache in Davensberg.