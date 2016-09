01.10.16 - 07:10

Fehlender Nachwuchs zwingt Darfelder Spielmannszug zum Aufgeben

Viele Vereine im Kreis Coesfeld kämpfen mit Nachwuchsproblemen. Oftmals ist es schwer neue junge Mitglieder zu gewinnen. Dem historischen Spielmannszug der Kopingsfamilie in Darfeld ist das nicht gelungen. Die Mitglieder haben heute nach 53 Jahren ihren letzten Auftritt. Werbekampagnen unter anderem in Schulen haben nichts gebracht. Junge Menschen können heute aus einer Vielfalt von Freizeitangeboten wählen, gleichzeitig sitzen sie lange in der Schule und haben nur wenig Zeit für Hobbies. Der historische Spielmannszug verabschiedet sich heute Abend ab 18 Uhr beim Darfelder Schützenball.