01.10.16 - 08:44

Schulsanitäter-Wettbewerb in Nottuln

Viele Kinder und Jugendliche schlurfen jetzt erst gemütlich zum Frühstückstisch. Sie genießen es am Wochenende etwas länger zu schlafen. Einige Schüler der Ascheberger Profilschule und der Herman-Leeser-Realschule in Dülmen sind dagegen schon auf den Beinen. Sie sind in Nottuln beim Wettbewerb der Schulsarnitäter dabei. Sie sind fit in erster Hilfe, im Gegensatz zu vielen anderen Schülern. An jeder Schule im Kreis gibt es Asthma-Erkrankte, Epileptiker oder Unfälle beim Spielen und im Sportunterricht. Im Notfall ist es lebenswichtig, dass Schüler wissen wie sie reagieren müssen. Das ist bei den wenigsten allerdings der Fall, sagt Petra Holzer, Sarnitätsbeauftragte der Herman-Leeser-Realschule Dülmen. Sie sieht an vielen Schulen Nachholbedarf. Die Schüler seien auch später in ihrem Beruf darauf angewiesen. Viele Firmen suchten Mitarbeiter mit einer gültigen Ersthelfer-Ausbildung. Das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Coesfeld will deshalb künftig intensiver mit Schulen über mögliche Kurse sprechen.