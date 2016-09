01.10.16 - 07:43

Traktor überrollt Kind in Bösensell

Es ist einfach nur schrecklich, was auf einem Bauernhof in Bösensell passiert ist. Ein Traktor hat hier ein einjähriges Kind überrollt. Es war sofort tot. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte das Kind am Nachmittag zunächst in einem Schuppen gespielt. Dann habe es sich unbemerkt auf den Hof begeben. Hier übersah der Fahrer des Traktors das Kind beim Rückwärtsfahren. Die Polizei macht keine näheren Angaben dazu, wer am Steuer des Traktor saß.