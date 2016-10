02.10.16 - 10:01

Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen will raus aus der Krise

3 Spiele - 3 Niederlagen. Es läuft noch nicht beim Badminton-Vizemeister Union Lüdinghausen. Heute gegen den FC Langenfeld soll endlich der erste Saison-Sieg her. Es ist das Kellerduell in der ersten Badminton-Bundesliga. Lüdinghausen als Vorletzter gegen das Tabellenschusslicht. Barbara Schnaase von Union Lüdinghausen hofft heute auf die Trendwende. Bei einer Niederlage würde Union Lüdinghausen die Rote Laterne übernehmen. Das wollen sie verhindern! Los geht es heute um 14 Uhr in der Halle des Antonius-Gymnasiums.