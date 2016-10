02.10.16 - 10:02

Fietsenbusse gehen in die Winterpause

Der Sommer geht so langsam zu Ende - und damit endet auch die Fahrrad-Saison bei uns im Kreis Coesfeld. Die Fietsenbusse mit ihren Fahrradanhängern fahren deshalb morgen - am Tag der Deutschen Einheit - zum letzten Mal. Dann geht es für sie in die Winterpause. Heute blickt der Zweckverband zufrieden auf den Sommer zurück. Der Bus von Coesfeld über Borken nach Bocholt brachte mehr Menschen Richtung Rhein und an die niederländische Grenze als im Vorjahr. Und auch im Bus von Nottuln nach Münster nahmen viele Menschen ihr eigenes Fahrrad für eine Stadtrundfahrt mit. Nur über den Bus von Coesfeld über Gescher nach Vreden will der Zweckverband jetzt nachdenken. Weniger Menschen nutzten ihn. Nach der Winterpause gehen die drei Fietsenbusse im Mai wieder an den Start.