02.10.16 - 10:03

Landwirte am Ernte-Dank-Festtag: Schwächste Ernte durch Trockenheit

Sie haben es in den vergangenen Wochen in Ihrem Garten selbst gemerkt. Einige Pflanzen ließen erschöpft die Blätter runterhängen und der Rasen bekam an einigen Stellen braune Flecken. Es war extrem trocken in letzter Zeit. Und das machte auch den Landwirten zu schaffen. Beim Ernten versickern die Räder der Trecker auf den Feldern normalerweise im feuchten, aufgeweichten Boden. Aktuell staubt es aber kräftig, wenn die Mähdrescher ihre Runden drehen. Heute bei der Ernte-Dank-Fest-Bilanz der Landwirte zeigt sich: Durch die Trockenphase sind viele Früchte- und Getreidesorten auf den Feldern kleiner als sonst und ziemlich ausgedorrt. Um zum Beispiel den Mais zu retten, begannen die Landwirte in diesem Jahr rund 2 Wochen früher mit der Ernte. Insgesamt seien beim vielen Regen im Frühling die Pflanzen abgesoffen - jetzt war es zu trocken! Das sorgt für eine der schlechtesten Erträge der vergangenen Jahre. Immerhin: Durch den fehlenden Regen waren die Straßen im Kreis in den vergangenen Wochen selten durch Dreck der Ernte-Maschinen verschmutzt. Das hat die Unfall-Gefahr verkleinert.