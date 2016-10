02.10.16 - 10:00

Preußen Münster zurück in der Krise

Fußball Drittligist Preußen Münster steckt wieder in der Krise. Die Preußen verlieren beim VfR Aalen verdient mit 0:1 und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das nächste Ligaspiel der Preußen ist erst wieder in zwei Wochen. Preußen Trainer Horst Steffen würde die Niederlage so schnell wie möglich wieder gutmachen, sagt er im ARD-Interview. Am kommenden Wochenende spielen die Preußen erstmal im Westfalenpokal gegen den Oberligisten Erkenschwick.