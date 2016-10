03.10.16 - 09:34

Altes Sägewerk in Olfen brennt - Polizei hat erste Spuren

Die Polizei sucht aktuell nach zwei Brandstiftern, die in der Nacht in Olfen ein altes Sägewerk an der Kökelsumer Straße angezündet haben sollen. Diesen Hinweis gab Ihnen das Videoband einer Überwachungskamera. Darauf sind die beiden zu sehen. Sie standen im Eingangsbereich eines nahegelegenen Cafés. Und erzeugten mit einem Feuerzeug und einer Sprühdose Feuerföntanen. Immer wieder sprühten sie um sich und zündeten die Sprühwolken an. Dann entfernten sie sich vom Café. Kurz darauf gingen bei der Feuerwehr die ersten Brandmeldungen ein. Als die Olfener Einsatzkräfte am Sägewerk eintrafen, brannte es schon lichterloh. Schnell hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle - konnte das hölzerne Gebäude aber nicht mehr retten. Es ist komplett abgebrannt. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.