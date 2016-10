03.10.16 - 09:31

Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen gelingt Befreiungsschlag

Da fiel den Badminton-Spielern von Union Lüdinghausen wirklich ein Stein vom Herzen. Endlich! Der erste Saisonsieg. Am Nachmittag gewann der Badminton-Bundesligist gegen den FC Langenfeld mit 6:1 und rückt damit in der Tabelle vom vorletzten auf den siebten Platz vor. Heute ruht sich Union Lüdinghausen aus, denn schon morgen geht es direkt weiter in der Bundesliga. Dann ist um 19 Uhr der Erste BC Düren in der Sporthalle am Antonius-Gymnasium zu Gast. Ein schweres Spiel - Die sind immerhin Tabellen-Zweiter.