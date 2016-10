03.10.16 - 09:35

Münsterland Grio - Tausende Rennradfahrer im Kreis Coesfeld unterwegs

Es zählt zu den absoluten Sporthighlights in diesem Jahr im Kreis Coesfeld. Am Tag der deutschen Einheit schwitzen und keuchen tausende Radrennfahrer auf ihren Satteln beim Münsterland Giro. Das Rennen führt sowohl Hobbysportler, als auch Radrennprofis durch den schönsten Kreis des Münsterlandes. Aufgeteilt auf unterschiedlich lange Rundkurse durch den Kreis und das Münsterland. Wegen des Radrennens Münsterland Giro sind im Nordkreis heute viele Straßen in Billerbeck, Coesfeld, Darfeld, Havixbeck und Nottuln gesperrt. Außerdem müssen Sie mit Verspätungen und Ausfällen der Busse im Nordkreis rechnen.