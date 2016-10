04.10.16 - 06:45

Ärger über Müll an Bahnhöfen in Dülmen und Coesfeld

Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit dem Zug ärgern Sie sich - wie immer über Müll und Dreck an Bahnhöfen im Kreis. Eine Wutstelle von Radio Kiepenkerl-Hörern war in der vergangenen Woche ein völlig verdrecktes Gleis in Dülmen an der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund. Überall Glasflaschen, Plastik und Dosen und das tagelang - das hat die Bahn jetzt endlich weggeräumt. So schnell gehe das halt nicht, sagte sie uns. Um auf Gleisen aufzuräumen ist es nötig, die Strecke kurzfristig zu sperren. Ein ähnliches Müllproblem gibt es am Lüdinghauser Bahnhof: Die Eimer sind total überfüllt. Und das bleiben sie wohl auch erstmal. Denn die Bahn sagt: Bis zur nächsten Routine-Putz-Aktion in Lüdinghausen dauert es noch.