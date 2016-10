04.10.16 - 17:37

Aufzug im Dülmener Bahnhof bleibt mindestens bis Donnerstag kaputt

Es ist einfach nur ärgerlich. Die Geduldsprobe für Bahnfahrer in Dülmen dauert an. Der Aufzug am Bahnhof geht voraussichtlich erst am Donnerstagabend in Betrieb. Erst am Donnerstag bekommt die Aufzugsfirma das nötige Ersatzteil. In der vergangenen Woche war ein Hydraulik-Ventil kaputtgegangen. In der Vergangenheit streikte der Aufzug schon häufiger - oft wegen Vandalismus. Behinderten und älteren Menschen und Familien mit Kinderwagen bleibt nur um fremde Hilfe zu bitten - um die Treppe hochzukommen. Oder sogar bis Buldern oder Sythen zu fahren - die Bahnhöfe hier sind barrierefrei.