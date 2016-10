04.10.16 - 12:50

Bau für neues Blockheizkraftwerk am CabrioBad in Senden hat begonnen

Schwimmbad-Besucher des CabrioBades in Senden bekommen heute richtig was zu sehen... Der Aufbau des Blockheizkraftwerkes hat begonnen. Das Bad bekommt damit künftig grünen Strom. Ganz schön laut ist es am Bad. Lastwagen fahren knatternd vor. Sie bringen große, lange und breite Kisten – die zudem noch wahnsinnig schwer sind. Arbeiter ziehen die Kisten in das neue Haus für das Heizkraftwerk – hier bauen sie die Einzelteile nach und nach zusammen. Das dauert ein paar Wochen. Der Versorger Gelsenwasser verspricht: Bis Ende Oktober ist es geschafft – dann geht das neue Teil sofort in Betrieb. Und dann ist die Energie für das Schwimmbad umweltfreundlich. Und kostengünstig für die Gemeinde – sie spart grob geschätzt im Jahr 40 tausend Euro ein. Ob das klappt – und vielleicht sogar noch mehr drin ist, sehen wir in einem Jahrt. Dann will die Gemeinde eine große Bilanz ziehen.