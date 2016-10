04.10.16 - 18:36

Geplanter AfD-Vortrag in Coesfeld: Gegner der Partei melden Demonstration an

Ein Infoabend der Alternative für Deutschland bewegt aktuell viele Menschen in Coesfeld. Die AfD plant morgen Abend in der Bürgerhalle einen Vortagsabend. Es soll um Flüchtlinge, Integration und Abschiebung gehen. Inzwischen ist eine Demonstration angekündigt. Dazu aufgerufen haben Kritiker der AfD. Schon eine Stunde, bevor die AfD in der Bürgerhalle loslegt, wollen sich die Demonstranten treffen. Heute haben die Organisatoren der Demonstration mit der Polizei die Regeln für das Protesttreffen abgesteckt. Klar ist: Straßen werden nicht gesperrt - die Polizei bleibt den Abend über dabei und passt auf. Beide Seiten sollen sich nicht ins Gehege kommen. Die Organisatoren der Demonstration rechnen mit rund 50 Teilnehmern. Ebenso wie die AfD. Bei der Kreisvorsitzenden Angelika Bochmann sind bislang rund 40 Anmeldungen eingegangen. Sie ärgert sich über den Protest. Die AfD habe wie jede andere Partei ein Recht auf öffentliche Veranstaltungen, sagt Sie. Das wollen die Organisatoren der Demo nicht abstreiten. Sie wollen nur genauso ihre Meinung über die AfD zeigen.