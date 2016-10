04.10.16 - 17:40

Kegelclub schlägt in Fernzug im Kreis Coesfeld über die Stränge

Am Wochenende hat sich ein Kegelclub in einem Fernzug auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet gründlich daneben benommen. Die Polizei ermittelt heute weiter gegen sie. Die Männer vom Niederrhein feierten mit lauter Musik und vermüllten ein Abteil. In Münster blockierten Sie zudem die Türen, damit der Zug nicht weiter fahren konnte. Sie wollten rauchen. Der Schaffner rief die Polizei - gemeinsam schmissen sie die Männer in Gelsenkirchen auf den Zug. Sie haben eine Anzeige bekommen, weil sie den Zug absichtlich verspätet haben.